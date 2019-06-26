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Spor

Birsel Vardarlı profesyonel kariyerini noktaladı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen, profesyonel kariyerini sonlandırdı.

Hilmi Sever   | 26.06.2019
Birsel Vardarlı profesyonel kariyerini noktaladı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'mızın formasını 13 yıl boyunca gururla taşıyan, sadece parkedeki başarılarıyla değil duruşuyla da Fenerbahçeliliği en iyi şekilde temsil eden kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen, basketbol kariyerini sonlandırdı. Çubuklu formamız altında sayısız başarı yaşayan, rekorları gururla tarihimize kazıyan, her şeyden önemlisi çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptanımıza, kulübümüze bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için en derin teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı. 

Sarı-lacivertli formayı 675 maçta terleten Birsel Vardarlı, Fenerbahçe ile en fazla resmi maça çıkan oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor. 35 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli takımla 10 lig, 6 Türkiye Kupası ve 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere toplam 22 kupa kazandı.

Öte yandan, Birsel Vardarlı Demirmen'in 7 numaralı formasının, detayları daha sonra açıklanacak jübile maçı ile emekli edilerek, Fenerbahçe Ülker Arena Metro Enerji Salonu'na asılacağı da aktarıldı.

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