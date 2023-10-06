Binicilikte Türkiye Kupası sahiplerini bulacak
Binicilikte Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları yarın Ankara'da başlayacak.
Ankara
Başkent, Genelkurmay Başkanlığı Kupası, TBMM Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından bu hafta sonu Türkiye Kupası yarışmalarına ev sahipliği yapacak.
Ankara Atlı Spor Kulübünün Bedri Böke Açık Maneji'nde düzenlenecek organizasyonun ilk gününde 1. ayak teşvik yarışmaları gerçekleştirilecek.
Kupa finalleri ise 8 Ekim Pazar günü yapılacak. Yarışlar sonunda veteran, kadın ve yetişkinler sınıfında Türkiye Kupası sahiplerini bulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.