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Spor

Binicilikte Türkiye Kupası sahiplerini bulacak

Binicilikte Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları yarın Ankara'da başlayacak.

Halil İbrahim Avşar  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Binicilikte Türkiye Kupası sahiplerini bulacak

Ankara

Başkent, Genelkurmay Başkanlığı Kupası, TBMM Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından bu hafta sonu Türkiye Kupası yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

Ankara Atlı Spor Kulübünün Bedri Böke Açık Maneji'nde düzenlenecek organizasyonun ilk gününde 1. ayak teşvik yarışmaları gerçekleştirilecek.

Kupa finalleri ise 8 Ekim Pazar günü yapılacak. Yarışlar sonunda veteran, kadın ve yetişkinler sınıfında Türkiye Kupası sahiplerini bulacak.

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