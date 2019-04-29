Bilardoda 'yerli çuha' dönemi
Türkiye Bilardo Federasyonunun girişimiyle dünya standartlarında yerli bir çuha üretmek için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.
Ankara
Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem devletin yerli üretime verdiği önem ve hassasiyet hem de çuha konusunda dışa bağımlılığı sonlandırmak adına böyle bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
Yerli çuhanın yurt dışındaki muadilleriyle aynı kalitede ve yarı fiyatına olacağını belirten Ercan, "Kendi çuhamızı daha ucuza üretmek böylelikle bilardo spor salonlarımızın maliyetlerini aşağılara indirmek amacındayız." dedi.
Dünyada belli başlı çuha markalarının olduğunu aktaran Ercan, "Çuha konusunda tekelleşme var da diyebiliriz yok da diyebiliriz. Aynı kalitede ürünler üretilmediği için mevcut markalar kullanılıyor. Örneğin, Türk çuhaları var ama dünya çapında turnuva oynanacak kalitede değil. O yüzden de turnuva standardında çuha yapıyoruz. Biz kendi çuhamızı üretip önce Türkiye şampiyonalarında kullanmak daha sonra ise dünyaya açılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Bilardo salonları maddi açıdan rahatlayacak"
Hükümetin her alanda yerli ve milli üretime destek vermesine dikkati çeken başkan Ercan, üretecekleri yerli çuha ile Türk bilardosunun ekonomik olarak rahatlayacağını dile getirdi.
Piyasaya sürülecek çuhanın Türk bilardosuna yapacağı katkılara değinen Ercan, şunları kaydetti:
"Öncelikle federasyonun bir çuhası olacak, belki bu çuha yurt dışına ihraç edilebilecek bir pozisyona gelecek. Böylece Türk bilardosunun ve Türkiye Bilardo Federasyonunun güçlenmesi sağlanacak. Aynı zamanda bu çuha yarı fiyatına olacak, Türkiye'deki tüm bilardo salonlarının maddi koşullarını oldukça rahatlatacak. Ayrıca yurt dışına da pazarlayıp federasyonumuza katkı sağlayacağız."
Ercan, yerli çuha üretiminin bir diğer katkısının ise sporcular üzerinde olacağına işaret ederek, "Türkiye Bilardo Federasyonunun gücü arttıkça, ekonomik durumu düzeldikçe bu yine bilardo sporcusuna dönecek, altyapıya harcanacak." diye konuştu.
Ağustosta son test ile satış başlayacak
Dışarıdan destek almadan çalışmaları yürüttüklerini belirten Ercan, şunları ifade etti:
"İkinci testi mart ayında yaptık. Ufak tefek eksiklikler görüldü, çünkü sıfırdan bir şey yapıyoruz. Nelerin eksik olduğunu ve nasıl giderileceğini biliyoruz. Asıl ortaya çıkacak mamul, markasıyla birlikte sanırım ağustosu bulur. Ağustos ayında hem test yapıp hem de satışa başlayacağız. Kalite olarak dünyanın en kaliteli çuhalarından birini yapmayı düşünüyoruz. Elimizdeki göstergeler de o yönde."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.