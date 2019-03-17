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Spor

Bilardo Milli Takımı dünya şampiyonu

Bilardo Milli Takımı, Almanya'nın Viersen şehrinde yapılan 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Hüseyin Eroğul   | 17.03.2019
Bilardo Milli Takımı dünya şampiyonu

İstanbul

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Naci Çoklu ve Lütfi Çenet'ten oluşan Türk Milli Takımı, 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Almanya, Kolombiya ve Peru'nun olduğu grubu birinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Kolombiya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, yarı finalde Güney Kore'yi, finalde ise Hollanda'yı yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.


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