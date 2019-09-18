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Spor

Biga Yağlı Güreş Turnuvası'nda başpehlivan Recep Kara oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Yağlı Güreş Turnuvası'nda Recep Kara başpehlivan oldu.

Serten Akkaya   | 18.09.2019
Biga Yağlı Güreş Turnuvası'nda başpehlivan Recep Kara oldu

Çanakkale

Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Yağlı Güreş Turnuvası'nda Recep Kara başpehlivan oldu.

Biga Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvada, 13 kategoride 243 güreşçi mücadele etti.

Final müsabakasında İsmail Balaban'ı yenen Recep Kara, başpehlivanlığı kazandı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvayı ilk defa düzenlediklerini belirtti.

Erdoğan ayrıca vatan mücadelesinde şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Güreşlere, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve vatandaşlar katıldı.

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Biga Yağlı Güreş Turnuvası'nda başpehlivan Recep Kara oldu