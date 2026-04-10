Beşiktaş'tan 4 gollü galibiyet

3. dakikada ceza sahası sol çaprazından Oh'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Julian, topu kornere çeldi.

4. dakikada sol taraftan ön direğe kullanılan kornerde iyi yükselen Jota Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

5. dakikada Beşiktaş golü buldu. Antalyaspor savunmasında çıkarken yapılan pas hatasının ardından Cengiz Ünder topla buluştu. Bu oyuncunun ara pasıyla rakip kaleye sokulan Orkun Kökçü'nün ceza sahası ilk metrelerinde yaptığı şık dokunuşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlarla buluştu: 1-0

9. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün aşırtma pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0

[1/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Jota (sağda) ile Hesap.com Antalyaspor oyuncusu Sander van de Streek (22) mücadele etti. [2/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh (önde), Hesap.com Antalyasporlu rakipleri ile mücadele etti. [3/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu El Bilal Toure (sağda) ile Hesap.com Antalyaspor oyuncusu Veysel Sarı (89) mücadele etti. [4/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Hesap.com Antalyaspor oyuncusu Samuel Ballet (11) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. [5/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh attığı golün ardından sevinç yaşadı. [6/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh attığı golün ardından sevinç yaşadı. [7/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh (9) attığı golün ardından takım arkadaşıyla sevinç yaşadı. [8/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. [9/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü (10) attığı golün ardından sevinç yaşadı. [10/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü (10) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşları ile paylaştı. [11/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Jota attığı golün ardından sevinç yaşadı. [12/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Jota (26) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. [13/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Jota attığı golün ardından sevinç yaşadı. [14/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü (sağda) ile Hesap.com Antalyaspor oyuncusu Veysel Sarı (solda) mücadele etti. [15/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Ersin Destanoğlu (30) ile Hesap.com Antalyaspor oyuncusu Samuel Ballet (solda) mücadele etti. [16/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Hesap.com Antalyaspor oyuncusu Sander van de Streek (fotoğrafta) attığı golün ardından sevinç yaşadı. [17/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü attığı golün ardından sevinç yaşadı. [18/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü attığı golün ardından sevinç yaşadı. 21. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içine yaptığı ortaya sağ çaprazda kafayla düzgün bir vuruş yapan Van de Streek, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-1

33. dakikada Beşiktaş bir gol daha attı. Olaitan, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası hafif sol çaprazındaki Oh'a çıkardı. Güney Koreli futbolcunun sol ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlara gitti: 3-1

40. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Oh'un sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi.

Beşiktaş, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

47. dakikada Antalyaspor, şık golle farkı yeniden 1'e indirdi. Doğukan Sinik'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ballet'in içe kat ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta, top üst direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 3-2

56. dakikada Oh'un ceza sahası sol çaprazından penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Saric'in yaptığı ters vuruşta kaleci Julian, iki hamlede topun ağlarla buluşmasını engelledi.

58. dakikada Jota Silva'nın sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya gelişine vuran Murillo'nun şutunda kaleci Julian, köşeye iyi uzandı ve topu çelmeyi başardı.

59. dakikada Oh kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı. Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Julian, topu sektirdi. Seken topu kaleciden kurtaran Güney Koreli oyuncu, dar açıdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-2

79. dakikada sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortada Toure, topa gelişine vurdu. Julian'ın sektirdiği meşin yuvarlağı Cerny, yakın mesafeden tamamlamak istedi ancak top bir kez daha kalecide kaldı.

80. dakikada Murillo'nun hatalı pasında araya giren Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta Emirhan Topçu, meşin yuvarlağı çizgi üzerinden kornere gönderdi.

Beşiktaş, maçı 4-2 kazandı.

Orkun hem attı hem attırdı

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, galibiyette büyük rol oynadı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Cengiz Ünder'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Orkun, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Milli futbolcu, 4 dakika sonra da Jota Silva'nın attığı golün pasını verdi.

Kaptan Orkun Kökçü bu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Jota Silva golle döndü

Beşiktaş'ta 9 maç sonra sahaya çıkan 11 kişilik kadroda kendine yer bulan Jota Silva, geri dönüşünü golle taçlandırdı.

Son olarak 26 Ocak'ta oynanan Eyüpspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan Portekizli oyuncu, daha sonra formasına hasret kaldı. Eyüpspor maçının ardından sadece 3 maçta toplam 16 dakika görev yapan siyah-beyazlı futbolcu, 14 maç sonra da gol sevinci yaşadı.

Portekizli futbolcu, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Hyeon-gyu Oh'tan 7. gol

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, Antalyaspor karşısında attığı gollerle yıldızlaştı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Beşiktaş'ın üçüncü golünü atan Güney Koreli oyuncu, 59. dakikada kaleciden seken topu takip ederek takımını 4-2 öne geçiren golü kaydetti.

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'a geldikten sonra 6'sı lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 7. golünü atmayı başardı.

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 maçta Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe ağlarını peş peşe havalandırmayı başaran Oh, 3 haftalık suskunluğu sonrasında siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçında gol sevinci yaşadı.

Oh, Çaykur Rizespor'la oynanan kupa maçında da gol atarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

El Bilal Toure sahalara döndü

Beşiktaş'ta El Bilal Toure, 6 maç aranın ardından sahalara döndü.

RAMS Başakşehir ile 15 Şubat'ta oynanan 22. hafta maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan siyah-beyazlı oyuncu, 63. dakikada Jota Silva'nın yerine oyuna girdi.

El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle Göztepe, Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında görev yapamadı. Beşiktaş bu bölümde 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Emirhan Topçu cezalı

Karşılaşmanın 85. dakikasında sarı kart gören Emirhan Topçu cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı oyuncu, ligde gelecek hafta Samsunspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Bu sezonki 8. sarı kartını gören Emirhan Topçu, sezonun ilk yarısında da cezası nedeniyle bir müsabakada görev yapamamıştı.

Sergen Yalçın: “Ligde hedefsiz kaldık. O yüzden lig maçlarında oyuncuları konsantre etmek zor oluyor”

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde hedefsiz kalmalarına rağmen oyuncularının motivasyonunun iyi olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Kazanmak güzel. Morale ihtiyacımız vardı. Çocuklar iyi mücadele etti. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Gollerin haricinde pozisyonlarımız da vardı. Farklı oyuncularla oynadık. Oyunun devamında bazılarını kullandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ligde hedefsiz kaldık. O yüzden lig maçlarında oyuncuları konsantre etmek zor oluyor ama oyuncuların motivasyonu iyiydi." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezonun planlamasını yaptıklarını ve bu nedenle kadroda değişiklikler olduğunu anlatan Yalçın, "Zaman zaman böyle değişiklikler olabilir. Bugün itibariyle oyuncuların mental durumları iyiydi. Pozisyonumuz ligde sağlıklı değil ama oyuncular konsantreydi. Kiralık oyuncular da var. Oyuncuları kullanıyoruz. Sezon sonu bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Onları kullanıp son durumlarını görmek istiyoruz. Bundan sonraki maçlarda da bazı oyuncuları kullanacağız." diye konuştu.

Yeni sezona takımın başında başlamasının önemli bir avantaj olacağını söyleyen deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:



"Sezon başında göreve başlamak daha mantıklı çünkü kampı ve kadro planlamasını siz yapıyorsunuz. Teknik direktör olarak sezon başlamadan göreve gelmek daha doğru ama büyük camialara kurtarıcı olarak gelinmez. Bu daha çok küme düşme hattındakiler için geçerli olabilir. Burada hedefe oynamak istiyoruz. Taraftarımıza sabrından dolayı teşekkür ediyorum. Zaman lazım dedik, bazı şeylerin değişmesi için süre gerekiyor. Ligdeki pozisyonumuzun normal olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene farklı bir yerde olacağız. Planlarımız onun üzerine. Biraz sabırlı olun. Kadro planlamasını, kampı yapalım sonrasını hep beraber göreceğiz."

Hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu da anan Yalçın, "Lucescu benim hayatımda çok önemli yeri olan birisi. 2002'de Galatasaray'da şampiyon olmuştuk sonra 2003'te burada şampiyon olduk. Hocalığın yanında çok iyi bir insandı. Bizim diyaloğumuz harikaydı, çok iyi anlaşıyorduk. Rahmet ve başsağlığı diliyorum. Lucescu'yu, Beşiktaş camiasının adamı olarak görebiliriz. Beşiktaş'ın sembol ismiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Junior Olaitan: "Ligin sonuna kadar oynayacağımız bütün maçlara odaklanacağız"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Junior Olaitan, ligde son maça kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Beninli futbolcu, Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Her pozisyonda oynamaya uyum göstermeye çalıştığını anlatan 23 yaşındaki oyuncu, "Her zaman söylediğim gibi Beşiktaş çok büyük bir takım, çok büyük bir kulüp. Burada her pozisyonda oynamaya hazır olmanız gerekiyor. Orta sahada oynamayı seviyorum ama hocam benden kanatta oynamamı isterse kanatta da oynarım. Orta sahaya dönmek güzel ama galip gelmek daha güzel." diye konuştu.

Antalyaspor karşısında güzel bir performans sergilediklerini vurgulayan Olaitan, "Derbiyi kaybetmek çok üzücü, acı verici. Derbileri kaybetmek her zaman kötüdür. Derbilerin Türk futbol tarihindeki yerini hepimiz biliyoruz ama o maç geçti. Ligin sonuna kadar oynayacağımız bütün maçlara odaklanacağız. Uğruna savaşacağımız ve oynamamız gereken bir şeyler var. Biz de son maça kadar savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ana hedefimiz Türkiye Kupası ama kalan maçları da oluruna bırakmayacağız. Ligde en azından ikinci olabilmek için bütün maçlarda elimizden gelen en iyi performansı vereceğiz."

Hyeon-gyu Oh: "Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum"

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Hyeon-gyu Oh, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Güney Koreli futbolcu, Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hyeon-gyu Oh, geçen haftaki Fenerbahçe derbisini kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Bu hafta da bizim için zor geçti. Derbi bizim için çok önemliydi. Bu zorluğu yaşadık ama bugün iyi bir maç oynadık. İyi bir performans çıkardık. Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum. Evimizde oynadığımız her maçta ben bir final oynuyormuşuz gibi hissediyorum. Harika bir atmosferde taraftarımızın önünde oynuyorum." dedi.

Karşılaşmada 2 gol atan Oh, bir basın mensubunun, "15 gol atması halinde yönetimden kendisine bir hediye alınacaktı. 7 gol attın, 8 gol kaldı. Bununla ilgili düşünceni merak ediyorum." şeklindeki sözleri üzerine, şunları kaydetti:

"Bu konu gerçek bir konu olmayabilir ama atarsak başkanla konuşabiliriz. Ben takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Gol atarsam takımımız maç kazanır. Elimden geldiğince her maç gol atmaya çalışıyorum. Bugün 2 gol attım ama 3, 4 daha fazlasını atmam gerekirdi."

"Kupada finali istiyoruz"

Genç golcü, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmak istediklerini aktardı.

Kupanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Oh, "Kupa bizim için önemli, kalan maçlar bizim için önemli. Kupa da aynı zamanda bizim için iyi bir motivasyon. Avrupa'da kupalara oynamak istiyoruz. Önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde oynamayı istiyoruz. Kupada da finali istiyoruz. Umuyorum kupayı kazanırız." diye konuştu.

Tüpraş Stadı'nda kendisi için düzenlenen imza törenine de değinen Güney Koreli oyuncu, "O gün taraftarımıza geldikleri için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir gündü. O kadar insanın gelmesini ben hiç beklemiyordum. Umuyorum seneye organizasyonu yaptığımızda daha fazla taraftar gelir. Bu sefer de 10 saat kadar oturup onlarla bir imza günü yaparız." ifadelerini kullandı.

Sami Uğurlu: “Beşiktaş baştan sona galibiyeti hak eden taraftı”

Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, "Orkun büyük oynadı, çok iyi oynadı. Aldığı her topta ve savunma arkasına yaptığı koşularda etkili oldu. Beşiktaş'ın savunma zaaflarını kullanmak istedik ve 2 gol bulduk. Bu deplasmanda 2 gol buluyorsan puan alman gerekiyor. Beşiktaş baştan sona galibiyeti hak eden taraftı. Üretken oyuncuları çok fazla olan bir takım. Çok fazla hata yaptığınızda rakip de bundan faydalandı." diye konuştu.

Ligde kalacaklarına inandığını söyleyen Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimizde devre arasında transfer de yapılmadı. Genelde iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Mücadele gücü yüksek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Az hata yapmamız gerekiyor. 2-3 kötü oynayan oyuncuyu kaldıracak durumda değiliz. Çok zor bir deplasmandı. Puan almaya geldik ama bazen böyle maçlarda kaliteniz yetmiyor. 5 maçımız var. Düşme hattında puanlar birbirine çok yakın. Bu maçların 3'ünü kendi sahamızda oynayacak olmamız bir avantaj."

Beşiktaş ile aralarında ciddi anlamda oyuncu kalitesi olduğunu kaydeden Uğurlu, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Beşiktaş. Taraftar desteği inanılmaz. Orkun gibi ekstra bir oyuncuları var. Devre arasındaki transferleri de bu ligin kaliteli oyuncularından bazıları." ifadelerini kullandı.

