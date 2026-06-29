Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtıma Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Genel Sekreter Uğur Fora, Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbol direktörü Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı futbolcular Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu ve Vaclav Cerny ile davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan başkan Serdal Adalı, "Bu sezondan itibaren giyeceğimiz formalar, ayrıca yeni bir işbirliğinin de kapılarını açıyor. Önümüzdeki sezonlarda Nike'ın tasarladığı formalarla mücadele edeceğiz. Bu işbirliği Beşiktaş'ımıza önemli bir katkı sağlayacak. Diliyorum ki Nike sponsorluğu, Beşiktaş'ımızın başarılarıyla daha da büyük bir anlam kazanacak. Yeni sezonda siyah formamız asaletimizi, beyaz formamız tertemiz geçmişimizi ve geleceğimizi, çubuklu formamız ise siyahla beyazın eşsiz birlikteliğini yansıtmak için tasarlandı. Taraftarımızın ve camiamızın, Nike'ın Beşiktaş çizgisini yansıtan tasarımlarını beğeneceğine ve yeni sezon formalarımıza hak ettiği ilgiyi göstereceğine inancım tam. Önümüzdeki sezonda bütün Beşiktaşlıları sokaklarda, tribünlerde yeni sezon formalarıyla göreceğime inanıyor, formalarımızın Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını, başarılar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer ise Nike ile başlayan işbirliğine değinerek, "Bu işbirliğinin Beşiktaş'ın köklü değerlerini modern tasarım anlayışıyla buluşturarak kulübümüze ve taraftarlarımıza yeni bir heyecan getireceğine inanıyoruz. Beşiktaş, 1903'ten bu yana sadece bir futbol kulübü değil, tutkunun, cesaretin ve geleneğin adıdır. Bugün tanıtacağımız yeni sezon formalarımız da bu mirası geleceğe taşıyor. Bize yeri siyah, göğü beyaz yapan iç saha formamız, yenilikçi ve mücadeleci ruhunu yansıtan deplasman formamız ve 'Kara Kartal'ın gücünü simgeleyen üçüncü formamız ile yeni sezona hazırız. Ancak biliyoruz ki bir formayı değerli kılan yalnızca tasarımı değildir. Bu forma, sahada mücadele eden futbolcularımız, tribünlerde takımının yanında olan taraftarlarımız ve bu armaya gönül veren milyonlarla gerçek anlamını buluyor. Çünkü Beşiktaş'ta forma sadece giyilmez, bu forma şerefle taşıdığımız ay-yıldızımızla bütünleşmiş Beşiktaşlı duruşumuzun da simgesidir." şeklinde konuştu.

Tanıtılan formaların yeni zaferlerin, unutulmaz anların ve Beşiktaş ruhunun simgesi olmasını dileyen Sarımermer, "Bu işbirliğinin arkasında gerçekten büyük bir emek var. Bize bu süreçte bu vizyonu koyan ve her anında bizi destekleyen kıymetli başkanım Serdar Adalı'ya, anlaşma sürecinin her bir anında gece gündüz beraber çalıştığım sevgili arkadaşım Toygun Batallı'ya ve değerli yönetim kurulu üyesi büyüklerim ve arkadaşlarıma ayrıca huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm Nike ailesine de özverili işbirlikleri ve güzel ekip arkadaşlıkları için teşekkür ediyor, büyük Beşiktaş ailemize yeniden 'hoş geldiniz' diyorum. Yeni sezon camiamıza hayırlı uğurlu olsun." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Forma tanıtımı gerçekleştirilen defileyle sona erdi.