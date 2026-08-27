Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i eleyerek lig aşamasına yükseldi.
Mücahit Hüseyin Eroğul
27 Ağustos 2026•Güncelleme: 27 Ağustos 2026
KAUNO APSKRİTİS
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, ilk maçtaki 3-0'lık avantajla organizasyonda lig aşamasına yükseldi.
İlk Yarı
17. dakikada Murillo'nun kısa düşen geri pasına hareketlenen Debeljuh, soldan ceza sahasına girerek Emirhan Topçu'nun müdahalesine rağmen şutunu çekti, top auta gitti.
32. dakikada Beşiktaş direğe takıldı. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Murillo'nun ortasında Litvanya ekibi topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak sol tarafa açıldı. İlhan Fakılı'nın ortasında herkesi aşan top direğe çarparak oyuna döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci Yarı
52. dakikada ceza sahası sol çaprazından İlhan Fakılı'nın penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya gelişine şutunu çıkaran Cerny'nin vuruşunda top, yandan dışarı gitti.
54. dakikada sırtı dönük pozisyonda topu kontrol eden Vlahovic'in şutunda kaleci gole izin vermedi.
64. dakikada Kauno Zalgiris öne geçti. Savunmada Djalo'nun yaptığı hatada topu kaparak ceza sahasına giren Oliveira'nın sol çaprazdan yerden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak, uzak köşeden filelerle buluştu: 1-0.
69. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Murillo'nun sert şutunda kaleci Mikelionis, son anda topu kornere çeldi.
Siyah-beyazlı takım, 1-0 mağlup olsa da lig aşamasına adını yazdırdı.