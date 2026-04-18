Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Metin Arslancan
18 Nisan 2026•Güncelleme: 18 Nisan 2026
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Ligde oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 4. sırada girdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.
Eksikler
Beşiktaş'ta Samsunspor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi mücadelede formasından uzak kalacak.
Ayrıca ayak bileğinden operasyon geçirerek sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz da maçta görev yapamayacak.
Beş oyuncu ceza sınırında
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı öncesinde beş oyuncu ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin Destanoğlu; savunma oyuncuları Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve orta sahada görev yapan Salih Uçan, Samsunspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı olacak.