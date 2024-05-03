Dolar
32.34
Euro
34.84
Altın
2,302.81
ETH/USDT
3,080.00
BTC/USDT
62,423.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Beşiktaş, galibiyete son dakikada ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yendi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Beşiktaş, galibiyete son dakikada ulaştı

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Avrupa kupalarına gitme yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın 5. dakikasında Olawoyin'in golüyle öne geçen Çaykur Rizespor'a 2 dakika sonra Omar Colley'le cevap veren siyah-beyazlılar, Rashica'nın 68. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçse de 68. dakikada Emirhan Topçu'nun golüne engel olamadı.

Karşılaşmanın 7 dakikalık uzatma bölümünün son saniyesinde sahneye çıkan Joe Worrall, attığı golle Beşiktaş'a kritik 3 puanı kazandırdı.

Beşiktaş bu sonuçla ligde puanını 54'e çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 49 puanda kaldı.

Worrall siftah yaptı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Joe Worrall, siyah-beyazlı takımla ilk gol sevincini yaşadı.

Yeni takımıyla ligde 6 maça çıkan İngiliz oyuncu, attığı gol sonrasında büyük sevinç yaşadı. Worrall'ın golünün ardından Beşiktaş yedek kulübesi de gol sevincini saha içinde kutladı.

Colley 8. golünü attı

Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Omar Colley, bu sezon 8. golüne imza attı.

Colley, ligde forma giydiği 21 maçta 7 gol katkısı verirken, Avrupa müsabakalarında da 1 gol atmayı başardı.

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Milot Rachica ise bu sezon 5. kez ağları havalandırdı.

Omar Colley ve Semih Kılıçsoy cezalı duruma düştü

Karşılaşmada sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcular Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalı duruma düştü.

İki futbolcu, ligin 36. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

İlk yarı 

2. dakikada Muleka'nın pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası girişinden çektiği şutta, kaleci Tarık topun filelerle buluşmasına izin vermedi.

5. dakikada Çaykur Rizespor'un 1-0 öne geçti. Shelvey'in soldan kullandığı kornerde Emirhan Topçu ceza sahasında topu kafayla arka direğe gönderdi. Olawoyin müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

 

7. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Svensson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ortasında Salih Uçan arka direkte topu içeri çevirdi. Hücuma çıkan Colley'nin vuruşunda savunmaya çarpan top, ağlara gitti: 1-1

9. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Salih Uçan çizgi üzerinde içeri çevirdi. Semih Kılıçsoy düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından topun auta çıktığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

38. dakikada Ghezzal ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direğin köşesinden oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı 

60. dakikada Salih Uçan'ın orta alandan ceza sahasına gönderdiği uzun pası Muleka kafayla tamamladı, kaleci topun kaleye girmesine izin vermedi.

65. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan Semih'in pasıyla çizgiye kadar inen Ghezzal'ın içeri çevirdiği topu, Rashica kafayla filelere gönderdi: 2-1

68. dakikada Çaykur Rizespor skoru eşitledi. Shelvey'in kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi, Emirhan Topçu arka direkte meşin yuvarlığı kafayla filelerle buluşturdu: 2-2

90+7. dakikada Beşiktaş 3-2 öne geçti. Chamberlain'in kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Worrall kafayla topu altıpasa indirmek istedi. Savunmadan seken meşin yuvarlak yeniden Worrall'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda rakibinden seken topu, savunma kaleden çıkarmak için hamle yaptı. Hakem Ali Şansalan, yardımcısının da uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta sahayı işaret etti.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Sibergöz-36" operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı
Yarın yurdun iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Harita Genel Müdürlüğünü ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz
Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu

Benzer haberler

Beşiktaş, galibiyete son dakikada ulaştı

Beşiktaş, galibiyete son dakikada ulaştı

MKE Ankaragücü ile Corendon Alanyaspor berabere kaldı

MKE Ankaragücü taraftarından Filistin'e destek koreografisi

Ali Koç'tan kulüplerin topladığı imza sürecine ilişkin açıklama

Ali Koç'tan kulüplerin topladığı imza sürecine ilişkin açıklama
TFF'den delege sayısıyla ilgili yeni açıklama

TFF'den delege sayısıyla ilgili yeni açıklama
Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat: Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat: Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet