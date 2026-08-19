Beşiktaş, Avrupa kupalarında 263. randevusunda

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarındaki 262 maçtan 101'ini kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111 müsabakada ise rakiplerine mağlup oldu.

Avrupa arenasında rakip fileleri 353 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 395 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.

Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.

Avrupa kupaları performansı

Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 137 61 25 51 214 180 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Konferans Ligi 16 9 2 5 29 24 TOPLAM 262 101 50 111 353 395

Litvanya temsilcileriyle ilk randevu

Avrupa kupalarında 262 maçı geride bırakan Beşiktaş, ilk kez bir Litvanya ekibiyle karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların Kauno Zalgiris ile yapacağı karşılaşma, bu anlamda kulüp tarihine geçecek.

"Kupa 2"de 138. maç

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 137 maça çıktı.

Beşiktaş, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 61 galibiyet elde etti.

Rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 51 maçtan ise mağlup ayrıldı.

"Kupa 2"deki maçlarda 214 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 180 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris karşısında bu organizasyondaki 138. karşılaşmasına çıkacak.

İç sahadaki 132. maç

Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris karşısında iç sahadaki 132. maçına çıkacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce ev sahibi olarak 131 karşılaşmada boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, bu maçların 66'sından galibiyet, 26'sından beraberlik ve 39'undan da mağlubiyetle ayrıldı.

Rakip fileleri 202 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 150 gol gördü.

İstanbul'da oynanamayan 3 maç

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iç saha maçlarından 3'ünü İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı.

Beşiktaş, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile İstanbul'da yapması gereken karşılaşmayı, hava şartları nedeniyle İzmir'de oynadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmada rakibine 5-0 mağlup oldu.

İstanbul'da yaşanan bombalı terör saldırısından dolayı Beşiktaş, bir iç saha karşılaşmasına da Almanya'da çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 2003-2004'te yer alan siyah-beyazlı takım, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşı karşıya geldi ve 2-0 yenildi.

Evinde oynaması gereken diğer bir mücadelede de Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaştı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre "provakatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak" söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildi. Nagyerdei Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Avrupa'da 3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

En farklı galibiyeti B36 Torshavn'a karşı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Faroe Adaları takımı B36 Torshavn karşısında aldı.

Siyah-beyazlı takım, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında B36 Torshavn'ı 6-0 yenmeyi başardı.

2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla mağlup etti.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.

En farklı yenilgiler

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldı.

Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi.

Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz takımı Leeds United'a, 2016-2017'de ise yine aynı organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Avrupa golcüleri

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu.

Siyah-beyazlı formayla 1993-1999 yıllarında Avrupa'da 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor. Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile Bobo ise Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Milot Rashica 4, Semih Kılıçsoy 3, kaptan Orkun Kökçü 2 ve Vaclav Cerny'nin ise 1 golü bulunuyor.