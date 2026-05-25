Basketbol Süper Ligi'nde 42. play-off heyecanı

Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan lider Fenerbahçe Beko'nun takipçileri Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'ta yer alacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.00'deki Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor ve saat 20.30'da Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic karşılaşmalarıyla başlayacak çeyrek finalde 27 Mayıs Çarşamba günü Anadolu Efes-Türk Telekom ve Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor maçları oynanacak.

Play-off ikinci müsabakaları 28 ve 29 Mayıs'ta yapılacak.

Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşacak ekipler yarı finale yükselecek.

Yarı final ve finalde 3 galibiyete ulaşan takımlar tur atlayacak.

Play-off'ta 42. sezon

Play-off uygulamasının 1983-84 sezonunda başladığı ligde, play-off heyecanı 42. kez yaşanacak. Bu süreçte Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-20 sezonunda play-off maçları oynanamadı.

Ligde 16 şampiyonluğu bulunan ve 14'ünü play-off maçları sonunda kazanan Anadolu Efes, play-off'ta en istikrarlı takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip daha önceki tüm play-off'larda mücadele etti. Son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe, play-off'ta 41. kez yer alacak. Sarı-lacivertli ekip 12 şampiyonluğunun hepsini play-off maçlarında kazandı.

Bu sezon 36. kez play-off oynayacak Galatasaray, daha önce 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

İki şampiyonluğundan birini play-off'ta kazanan Beşiktaş GAİN, 28. kez play-off oynarken Türk Telekom, 25. defa play-off mücadelesi verecek.

Bahçeşehir Koleji'nin üçüncü, Trabzonspor'un ikinci kez yer alacağı play-off'ta ilk defa mücadele edecek Safiport Erokspor, play-off'a kalan 45. ekip olacak.

En başarılı Anadolu Efes

Play-off'ta 323 maç oynayan Anadolu Efes, 211 galibiyet ve 112 yenilgi aldı. Play-off'ta yüzde 65,3'lük galibiyet ortalamasıyla en başarılı ekip konumunda yer alan lacivertli-beyazlı ekibi yüzde 64,9 galibiyet oranıyla Fenerbahçe Beko izliyor.

Esenler Erokspor dışındaki ekiplerin play-off'ta bu sezona kadar aldığı sonuçlar şöyle: