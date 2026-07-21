UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek.

Başakşehir, 2026-2027 sezonunu UEFA Konferans Ligi'nde açacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, geçen sezon Trendyol Süper Lig'i 57 puanla 5. tamamladı. Başakşehir, ligi 3. basamakta bitiren Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

UEFA Konferans Ligi'ne geçen sezon play-off turunda veda eden İstanbul Başakşehir, 2026-27'de adını grup aşamasına yazdırma hedefiyle Avrupa yolculuğuna başlayacak.

Başakşehir'de Fildişi Sahilli oyuncu Christopher Operi, kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sezonda ilk resmi maç

İstanbul Başakşehir, 2026-27 sezonundaki ilk resmi müsabakasını taraftarı önünde oynayacak.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertli ekip, sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da İstanbul'da başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan tesislerde 2 Temmuz'a kadar çalışan Başakşehir, Özbek temsilcisi Navbahor Namangan ile yaptığı 3 devreli özel maçla birinci etap çalışmalarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir, 5-15 Temmuz'da ise Avusturya'nın Geinberg kentinde kamp yaptı. Turuncu-lacivertliler, kamp süresince Ried (2), Puskas, Salzburg ve Cracovia ile hazırlık müsabakası oynadı.

Gelen ve giden oyuncular

Başakşehir, birinci transfer ve tescil döneminde şu ana kadar 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Edin Visca, Emin Bayram ve Michal Karbownik'i transfer eden turuncu-lacivertliler, Eldor Shomurodov'un da sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

Leo Duarte, Amine Harit (kiralık) ve Kazımcan Karataş'ın (kiralık) sözleşmeleri sona ererken Doğan Alemdar Beşiktaş'a, Miguel Crespo ise Al-Khaleej'e transfer oldu.

Başakşehir'in kadrosu

İstanbul Başakşehir'in Inter Turku müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullaev, Berkay Özcan, Umut Güneş

Forvet: Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım