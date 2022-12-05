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Spor

Balkan Tekvando Şampiyonası'nda madalya yağmuru

Arnavutluk'ta düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 19'u altın 44 madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 05.12.2022
Balkan Tekvando Şampiyonası'nda madalya yağmuru

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres kentinde gerçekleştirilen ve 10 ülkeden 446 sporcunun katıldığı şampiyonaya Tekvando Milli Takımı, gençler ile yıldızlar kategorilerinde iştirak etti. Ay-yıldızlılar, şampiyonada 15 altın, 12 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 33 madalya elde etti.

Açık statüde yapılan şampiyonaya kulüp takımlarıyla katılan diğer Türk sporcular ise 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı. Genel toplamda Türkiye, şampiyonayı 19 altın, 16 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 44 madalyayla tamamladı.

Aynı zamanda Balkan Tekvando Birliği Başkanı olan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yaptığı açıklamada, başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirterek, ev sahibi Arnavutluk yetkilileri başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Şahin, dereceye giren sporcular, teknik ekip ve tüm emeği geçenleri de tebrik etti.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şöyle:

Yıldızlar

Altın: Aslı Güven (33 kilo), Eylül Karadaş (37 kilo), Damla Nur Yılmaz (41 kilo), Aslı Cemre Ceylan (44 kilo), Mücahit Yener (33 kilo), Yankı Morkoç (37 kilo), Emirhan Çelik (45 kilo), Ahmet Yılmaz (49 kilo).

Gümüş: Öykü Yaman (44 kilo), Aleyna Zülfi Durmuş (51 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo), Ruken Karakoç (59 kilo) Mert Şengönül (33 kilo), Utku Kap (37 kilo), Mustafa Taşdelen (53 kilo), Ege Arda Dönmez (57 kilo), Burak Kaan Öztürk (61 kilo), Arda Samet Eroğlu (+65 kilo).

Bronz: Sıla Örüm (41 kilo), Aytan Belinay (51 kilo), Zeynep Nil Menekşe (59 kilo), Zeynep Nur Pakir (+59 kilo).

Gençler

Altın: Ayşe Orhan (42 kilo), Zehra Gürbüz (46 kilo), Melisa Eravcı (49 kilo), Eylül Mina Durdu (52 kilo), Bekir Osmanoğlu (47 kilo), Furkan Aydın (51 kilo), Emin Efe Göz (59 kilo), Berdan Ali Fırat (78 kilo), Mehmet Efe Özdemir (+78 kilo).

Gümüş: Zeynep Hasret Yılmaz (46 kilo), Ezgi Şener (49 kilo), Serra Yağmur Can (59 kilo), Zehra Kaygısız (63 kilo), Muhammet Ali Akar (47 kilo), Kazım Özdoğan (55 kilo).

Bronz: Melis Tetik (68 kilo), Azra Yağmur Demir (+68 kilo), Rıfat Eser (51 kilo), Ege Şaşmaztin (73 kilo).

Büyükler

Altın: Hatice Kolçak (53 kilo), Zeynep Ebrar Maraşlı (62 kilo).

Bronz: Münir Furkan Doğru (74 kilo).

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