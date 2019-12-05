Balkan Boks Şampiyonası Antalya'da yapılacak
Balkan Boks Şampiyonası 10-15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek.
Antalya
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç'in uğraşları sonucu 30 yıl sonra şampiyona tekrar yapılacak.
Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek şampiyonada 11 ülkeden 75 sporcu mücadele edecek.
Final müsabakaları TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.