Euro
6.39
Dolar
5.76
BIST 100
108,633.40
Altın
1,477.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Balkan Boks Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Balkan Boks Şampiyonası 10-15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek.

Ayşe Yıldız   | 05.12.2019
Balkan Boks Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Antalya

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç'in uğraşları sonucu 30 yıl sonra şampiyona tekrar yapılacak.

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek şampiyonada 11 ülkeden 75 sporcu mücadele edecek.

Final müsabakaları TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Benzer haberler

Balkan Boks Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Balkan Boks Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Futbolda şiddeti 'üslup' tetikliyor

Dünya liderleri 'turizmin başkenti'nde bir araya gelecek

SunExpress için 2019 rekor yılı oldu

SunExpress için 2019 rekor yılı oldu
SunExpress'ten Antalya için rekor koltuk artırımı

SunExpress'ten Antalya için rekor koltuk artırımı
Kalp naklinden sonra ilk mesajı 'Yeni kalbimi hiç üzmeyeceğim' oldu

Kalp naklinden sonra ilk mesajı 'Yeni kalbimi hiç üzmeyeceğim' oldu