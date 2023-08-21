Bakan Osman Aşkın Bak, milli güreşçileri tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ürdün'de yapılan 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 7 madalyayla tamamlayan milli sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.
Ankara
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1'i altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 7 madalya kazanan milli güreşçilerimizi kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.