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İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki kültür merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak, milli güreşçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ürdün'de yapılan 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 7 madalyayla tamamlayan milli sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.

Halil İbrahim Avşar  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Bakan Osman Aşkın Bak, milli güreşçileri tebrik etti

Ankara

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1'i altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 7 madalya kazanan milli güreşçilerimizi kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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