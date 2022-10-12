Dolar
18.59
Euro
18.05
Altın
1,668.63
ETH/USDT
1,301.10
BTC/USDT
19,154.00
BIST 100
3,537.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı ‘’Ukrayna Temas Grubu’’ oturumunda konuşuyor
logo
Spor

Bakan Kasapoğlu: Uluslararası müsabakalarda başarı grafiğimiz katlanarak yükseliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında milli sporcuların uluslararası alanda elde ettiği başarılardan dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti.

Erkan Tiryaki   | 12.10.2022
Bakan Kasapoğlu: Uluslararası müsabakalarda başarı grafiğimiz katlanarak yükseliyor

Ankara

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bu yıl şu ana kadar 44 branşta bin 172'si altın, bin 149'u gümüş, bin 390'ı bronz olmak üzere toplam 3 bin 711 madalya elde edildiğini ve başarı grafiğinin sürekli yükseldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz, 'spor devrimi' diye boşuna söylemiyoruz. Bugüne kadar elde edilen toplamda 3 bin 711 madalya, bizim elit sporcu yetiştirme ve bunu tüm branşlara yayma noktasındaki sistemimizin doğru işlediğinin bir kanıtı. Millilerimizin katıldıkları müsabakalarda elde ettiği sonuçlar gurur duyulacak bir tablo. Elde edilen başarı dünden bugüne gelmedi, şans eseri oluşmadı. Bu başarıların altında çok ciddi bir sistem var."

Bakan Kasapoğlu, alınan başarıları geçmiş dönemle de kıyaslayarak, "Eskiden uluslararası sportif organizasyonlarda sadece birkaç branşta sporcularımız yer alır, hatta diğer ülkelerin kalabalık kafilelerine gıpta ile bakardık. Hamdolsun şimdi hem sporcu sayımızla, hem branş çeşitliliğimizle ve daha da önemlisi madalya sayımızla gurur duyulacak bir seviyedeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Ulusal Hane Ziyaretleri"yle ihtiyaçları tespit ediyor
Ankara'da metro şantiyesinde kısa devre yaparak alev alan elektrik kablosu söndürüldü
Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı kutlanıyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahı'nda

Benzer haberler

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Bakan Kasapoğlu: Uluslararası müsabakalarda başarı grafiğimiz katlanarak yükseliyor

Antalyaspor’da sakatlık geçiren Ndao 5 ay sahalardan uzak kalacak

Taha Akgül, kariyerini ikinci olimpiyat madalyasıyla noktalamak istiyor

Taha Akgül, kariyerini ikinci olimpiyat madalyasıyla noktalamak istiyor
Türkiye'ye ilkleri yaşatan sürat patenci Furkan Akar, dünya kupalarında finali hedefliyor

Türkiye'ye ilkleri yaşatan sürat patenci Furkan Akar, dünya kupalarında finali hedefliyor
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet