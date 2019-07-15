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Spor

Bakan Kasapoğlu, milli atletleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda madalya alan milli atletleri kutladı.

Erkan Tiryaki   | 15.07.2019
Bakan Kasapoğlu, milli atletleri tebrik etti

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda madalya alan milli atletleri kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç'te 2 altın ve 3 gümüş olmak üzere 5 madalya elde eden milli sporulara ilişkin şunları kaydetti:

"Kadınlar 20 kilometre yürüyüşte altın madalyanın sahibi olan Ayşe Tekdal ile erkekler üç adım atlamada hem altın madalya kazanan hem de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almayı başaran Necati Er’i kutluyorum. Necati Er'e 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz, üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve erkekler 20 kilometre yürüyüşte Salih Korkmaz'ı da tebrik ediyorum. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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