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Spor

Bakan Bak, "GSB EDU Web Sitesi"nin hayata geçirildiğini duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gençlerin eğitim ve kariyer gelişimine katkı sağlayacak "GSB EDU Web Sitesi"nin hayata geçirildiğini açıkladı.

Muhammed Boztepe  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Bakan Bak, "GSB EDU Web Sitesi"nin hayata geçirildiğini duyurdu

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spordan sanata, mesleki yaşamdan dijital yaşama kadar hayat boyu öğrenme becerilerinizi geliştirebileceğiniz GSB Eğitim-Deneyim-Uygulama Portalı sizlerle buluşmaya hazır. Öğrenmeye doyamayacağınız GSB EDU yayında." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından (GSB) yapılan açıklamaya göre ise eğitimlerin ücretsiz sunulacağı proje kapsamında GSB'ye bağlı tüm tesisler, birer eğitim birimine dönüştürüldü.

Spor ve gençlik kategorilerinde 475 eğitim içerik, 81 ilde 7 binden fazla eğitmen ve antrenörle yüz yüze sunulacak. Eğitimler, gençlik merkezleri, GSB yurtları ve spor tesislerinde verilecek. Eğitimleri tamamlayan katılımcılar, GSB onaylı sertifikalara sahip olacak.

Uzaktan ve dijital eğitimlere "edu.gsb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği gibi Birol Güven, Altan Erkekli, Pelin Çift, Nevzat Tarhan, Uğur Derman ve Erol Parlak gibi ünlü mentörlerin, hayat deneyimleri ile tecrübelerini paylaştığı 7 ila 10 haftalık ders programını içeren videolu eğitimlere, "Mentörüm Hayat Becerileri Programı"ndan da ücretsiz erişilebilecek. Videolu eğitimlerin sonunda da gençler, katılım belgesi alabilecek.

Uzaktan eğitim portalında yer alan 3-5 dakikalık, risk yönetimi, duygu yönetimi, zaman yönetimi, dijital okuryazarlık ve analitik düşünme gibi 42 başlık altında bulunan mikro öğrenme videolarıyla kariyer yaşamını ve günlük hayatı kolaylaştıracak yüzlerce kişisel gelişim eğitimleri de erişime açıldı.

Kamu kurumlarıyla ortak eğitimler yapılacak

GSB; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi "Ulusal Staj Programı", "Yetenek Tv" ve "e-insan", Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi "e-Kaynaklar", BTK Akademi "Dijital Yetkinlikler", KOSGEB "Girişimcilik Eğitimleri", MYK "EUROPASS Eki" ve Anadolu Ajansı'na (AA) yönelik sayfalarda gençlerin eğitimiyle ilgili faaliyetleri kurumlarla birlikte yürütecek

BTK dijital beceriler ve siber güvenlik eğitimlerini tamamlayan katılımcılar, üst düzey eğitimler için GSB Kampı'na davet edilecek. KOSGEB iş birliğiyle düzenlenecek girişimcilik eğitimini tamamlayanlar ise daha sonra iş fikri kampına katılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin veri tabanı da yine ücretsiz olarak gençlerin erişimine sunulacak.

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