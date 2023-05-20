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Spor

Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da başladı

Türkiye Kürek Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da başladı.

Emre Ayvaz  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da başladı Fotoğraf: Emre Ayvaz/AA

Sakarya

Sapanca Gölü Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirilen yarışlara, 30 kulüpten 700'ü aşkın sporcu katılıyor.

Takım arkadaşları tarafından kıyıdan desteklenen sporcular, 1000 ve 2 bin metrede kürek çekti.

Küçükler (15 yaş altı), yıldızlar (17 yaş altı), gençler (19 yaş altı), akademi ve master kategorilerinde ekipler; tek çifte, iki çifte, iki tek, dört tek, dört çifte, dört çifte dümencili ve sekiz tek dümencili sınıflarında kupa için mücadele ediyor.

Dereceye girenlere madalyalarının verildiği yarışma, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

Öte yandan, Akademi Ligi Türkiye Şampiyonası da Bahar Kupası ile eş zamanlı düzenleniyor.


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