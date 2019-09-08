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Spor

Badmintonda Millilerden 3 madalya

Ukrayna'da düzenlenen RLS Kharkiv Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Halil Ibrahim Avsar   | 08.09.2019
Badmintonda Millilerden 3 madalya

Ankara

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren RLS Kharkiv Uluslararası Badminton Turnuvası'nda tek kadınlarda Neslihan Yiğit gümüş, Özge Bayrak bronz madalya aldı.

Çift kadınlarda mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci de üçüncü olarak bronz madalya elde etti.


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