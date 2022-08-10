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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında, perşembe günü Arabam.com Konyaspor’la karşılaşacak Vaduz Futbol Takımı’nın futbolcusu Tunahan Çiçek, Konya Büyükşehir Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Spor

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki ikinci maçını da kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Danimarka'yı 3-1 yendi.

Emrah Oktay   | 10.08.2022
Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki ikinci maçını da kazandı

Istanbul

Müsabakaya iyi başlayamayan "Filenin Efeleri" rakibinin etkili servisleri karşısında iyi savunma yapamadı ve seti 25-19 kaybetti.

İlk setin son bölümünde toparlanan ay-yıldızlılar, ikinci sete iyi girdi. Adis Lagumdzija ile iyi servisler atan milliler, hücumda Burutay'ın da etkili oyunuyla ikinci seti 25-16 alarak skorda 1-1 eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın üçüncü setine de iyi başlayan A Milli Takım, 19-11'lik üstünlük kurmasına rağmen rakibinin farkı 2 sayıya (22-20) indirmesine engel olamadı. Ancak Danimarka'nın öne geçmesine engel olan Türkiye, seti 25-22 alarak 2-1 öne geçti.

Milliler, dördüncü sette Arslan Ekşi ile etkili servisler attı. Türkiye'nin iyi servislerini karşılamakta zorlanan ve organize olamayan Danimarka farkın açılmasını önleyemedi. Rahat bir oyun ortaya koyan A Milli Takım, seti 25-11 maçı da 3-1 kazandı.

A Milli Takım'da Adis 17, Burutay 14 sayıyla çift hanelere ulaşarak galibiyette önemli rol aldı.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Azerbaycan'ı 3-0 yenen "Filenin Efeleri", Danimarka galibiyetiyle 2'de 2 yaptı.

Türkiye, 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak. Milliler, 17 Ağustos Çarşamba günü ise İstanbul'da Azerbaycan'ı konuk edecek.

Gruplarını ilk sırada bitiren ülkeler ile en iyi 5 grup ikincisi, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

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