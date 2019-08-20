Euro
6.35
Dolar
5.72
BIST 100
96,243.43
Altın
1,507.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi’nde tören düzenleniyor CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor

'Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar gitmek istiyoruz'

A Milli Kadın Voleybol Takımı orta oyuncularından Kübra Akman, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale kadar gitmek istediklerini kaydetti.

Musa Samur   | 20.08.2019
'Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar gitmek istiyoruz'

Ankara

A Milli Kadın Voleybol Takımı orta oyuncularından Kübra Akman, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale kadar gitmek istediklerini kaydetti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ilişkin görüşlerine yer verilen Kübra, milli formayı giymekten her zaman büyük gurur duyduğunu belirterek, "Şimdi kendi evimizde, Ankara’da tekrar giyecek olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahibi olmasının avantajlarına dikkati çeten Kübra, "Bu karşı takıma bir baskı zaten. Ben öyle düşünüyorum. Bize de bir güven oluyor. Kendi evinde, sen sayı aldığında bütün tribünlerin bağırması kadar güzel bir duygu yok." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa şampiyonasında "kolay rakip" olmadığını vurgulayan Kübra, şu ifadeleri kullandı:

"İlk maçımızı Yunanistan’la oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda kolay rakip diye bir şey yok, ben öyle düşünüyorum. Bütün takımlara karşı aynı hırsta, aynı dikkatte çıkmamız gerekiyor. Şampiyonada maç maç gidip, finale kadar gitmek istiyoruz. Öncelikle Ankara’nın diğer illere göre de çok daha büyük bir seyirci kitlesi var. Onlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İnanıyorum ki, Avrupa şampiyonası gibi büyük bir turnuvada da yine yalnız bırakmayacaklardır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail sağında bölünme derinleşiyor
Kızıldeniz’de uluslararası pazarlıklar
Tunus’ta seçimler ve Nahda Hareketi’nin geleceği
Körfez’deki statükocu eksende çatlak derinleşiyor
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar

Benzer haberler

'Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar gitmek istiyoruz'

'Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar gitmek istiyoruz'

Kadın milli voleybolcularda hedef Avrupa şampiyonluğu

Naz Aydemir Akyol Avrupa şampiyonluğuna inanıyor

Milli takımda 'İstiklal Marşı' motivasyonu

Milli takımda 'İstiklal Marşı' motivasyonu