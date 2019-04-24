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Spor

ATP Finalleri'nin yeni ev sahibi Torino

ATP Finalleri, 2021'den itibaren İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 24.04.2019
ATP Finalleri'nin yeni ev sahibi Torino

Ankara

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen ATP Finalleri, 2021'den itibaren İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000'den bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin, 2021-2025 dönemindeki ev sahibi belli oldu.

Londra 2020'de son kez ev sahipliği yapacak

ATP'den yapılan açıklamaya göre, erkekler sezon sonu turnuvası, 5 yıl boyunca Torino'daki Pala Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenecek.

İngiltere'nin başkenti Londra, 2009'dan beri organize ettiği turnuvaya, 2020'de son kez ev sahipliği yapacak.

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