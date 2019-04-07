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Spor

Atletizmde ilk olimpiyat kotası Kaan Kigen Özbilen'den

Rotterdam Maratonu'nda ikinci olan milli atlet Kaan Kigen Özbilen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 07.04.2019
Atletizmde ilk olimpiyat kotası Kaan Kigen Özbilen'den

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Rotterdam Maratonu'nda 2 saat 5 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci sırayı aldı. 

Kaan Kigen Özbilen, bu derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan ilk milli atlet oldu.

Milli sporcu ayrıca kendisine ait Türkiye rekorunu bir dakikaya yakın geliştirdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rotterdam Maratonu'nda 2.05.27'lik derecesiyle ikinci sırayı alan ve kendisine ait Türkiye rekorunu bir dakikaya yakın geliştirerek 2020 Tokyo Olimpiyatları için de barajı geçmeyi başaran milli atletimiz Kaan Kigen Özbilen'i kutluyorum. Mili sporcumuz atletizm branşında ilk kotayı alarak bizleri mutlu etti. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri kutluyor, Tokyo 2020'de kendisine başarılar diliyorum."

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