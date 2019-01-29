Atletico Madrid yeni transferi Morata'yı tanıttı

Fotoğraf: AA/Burak Akbulut

MADRİD



İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid ara transferde İngiltere'nin Chelsea Kulübünden 18 aylığına kiraladığı Alvaro Morata'yı basına tanıttı.

Wanda Metropolitano Stadı'nda yapılan tanıtımda Morata, "Burada olmaktan çok memnunum ve gururluyum. Burada olmamı sağlayan kulübe teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Çocuk yaşlarda Atletico Madrid yıldız takımında forma giyen ancak ilk kez profesyonel futbolcu olarak kırmızı-beyazlılarda oynayacak olan Morata, "Kendimi bu kulüpte yeni hissetmiyorum." yorumunu yaptı.

İspanyol futbolcu, Atletico Madrid'de 22 numaralı formayı giyecek.

La Liga'da lider Barcelona'nın 5 puan arkasından 2. sırada yer alan Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği İtalya temsilcisi Juventus ile maçlarını 20 Şubat ve 12 Mart tarihlerinde oynayacak.

Muhabir: Şenhan Bolelli