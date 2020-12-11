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Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisinde yaşanan kuraklığa ilişkin hutbe irat ediliyor. İçişleri Bakanı Soylu ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt için düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
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Spor

Antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara "http://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" adresinden bakılabilecek.

Fatih Çakmak   | 11.12.2020
Antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçları açıklandı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2020 Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklandığı ilan edildi. 

Açıklamada, "Sonuçlara yönelik itirazları 12 Aralık saat 23.59'a kadar aday işlemleri sistemi üzerinden yapabilirsiniz." denilirken, sonuçlara "http://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" adresinden bakılabilecek.



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