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Spor

Anadolu Efes rahat kazandı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Olympiakos'u 86-67 yenerek 5. galibiyetini aldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.11.2019
Anadolu Efes rahat kazandı Fotoğraf: Ayhan Mehmet / AA

Ankara

Olympiakos - Anadolu Efes

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Yunan kulübü Olympiakos ile karşılaştı.

Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan Anadolu Efes, 2. periyotta etkileyici bir hücum performansı sergiledi. Larkin ve Micic'in skorer oyunlarının katkısıyla 10 dakikada 32 sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-35 önde gitti.

Ev sahibi ekip, Anadolu Efes savunmasını Paul ve Printezis'in şutlarıyla geçtiği 3. çeyrekte farkı 9 sayıya (58-67) indirdi. Son 10 dakikada potasında yalnızca 9 sayı gören Anadolu Efes, sahadan 86-67 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'i galibiyete, 27 sayı, 5 asistle oynayan Micic ve 24 sayı, 6 ribaunt üreten Larkin taşıdı.

Anadolu Efes, gruptaki 5. galibiyetini, Olympiakos ise 5. mağlubiyetini aldı.

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