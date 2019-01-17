Alanya'da golsüz beraberlik

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Fotoğraf: AA/Orhan Çiçek

ANTALYA

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

6. dakikada Pavelka'nın pasında Özgür Çek, sol köşeden topu ceza sahası içerisine gönderdi. Diagne, kontrol ettiği meşin yuvarlağı filelere yolladı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

55. dakikada Trezeguet'nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Diagne, kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kaldı. Diagne'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

78. dakikada sağ kanattan Villafanez'in pasında topla buluşan Baiano, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Efecan Karaca'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Bu arada karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından maçın hakemi Suat Arslanboğa, Diagne'nin Tzavellas'a tükürdüğünü belirleyerek Senegalli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Muhabir: Mustafa Kurt