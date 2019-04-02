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Spor

Akhisarspor avantaj peşinde

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a konuk olacak.

Ali Korkmaz   | 02.04.2019
Akhisarspor avantaj peşinde

Izmir

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer almasına rağmen kupada son 4 takım arasına kalmayı başaran Akhisarspor, yarı final ilk maçında yarın Ümraniyespor'la İstanbul'da karşılaşacak. Müsabakanın rövanşı 25 Nisan Perşembe günü Akhisar'da oynanacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen'in yönetecek.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu'nun yanı sıra, babası vefat ettiği için Portekiz'e giden Miguel Lopes forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nı geride kalan sezon müzesine götürerek önemli bir başarıya imza atan Akhisarspor, organizasyonun son şampiyonu unvanına sahip.


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