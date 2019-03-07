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Spor

'Aile Badminton Projesi' hayata geçirildi

Türkiye Badminton Federasyonunun Ankara'da hayata geçirdiği proje kapsamında baba-oğul, ana-kız ve dede-torun birlikte badminton oynadı.

Ömer Hakan Kibar, İbrahim Doğruyol   | 07.03.2019
'Aile Badminton Projesi' hayata geçirildi

Ankara

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek, "Aile Badminton Projesi"ni aile fertleriyle buluşturdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında baba-oğul, ana-kız ve dede-torunun badminton oynayarak keyifli anlar yaşadıkları bildirildi.

Badminton il temsilcilerinin 81 ilde uygulamaya başlayacağı projeyle badminton 7'den 70'e herkese sevdirilerek, spor kültürünün toplumda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde başlatılan proje, Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla projeyi başlattıklarını anlatan TBF Başkanı Murat Özmekik, "Proje vesilesi ile badmintonu seven çocuklar aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçiriyor. Önümüzdeki günlerde çocukları, anne-babaları, dede-nineleri Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yeniden bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Projeye dahil olan veliler ise çocuklarını gönül rahatlığıyla badminton antrenörlerine emanet ettiklerini belirterek, çocuklarının sporla daha bilinçli ve zinde büyüdüklerini aktardı.

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