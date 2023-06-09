Dolar
23.44
Euro
25.24
Altın
1,965.12
ETH/USDT
1,840.90
BTC/USDT
26,584.00
BIST 100
5,550.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Acun Ilıcalı, İrlanda ekibi Shelbourne'ün çoğunluk hisselerini satın aldı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig takımı Shelbourne'ün de çoğunluk hisselerini satın aldı.

Bozhan Memiş  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Acun Ilıcalı, İrlanda ekibi Shelbourne'ün çoğunluk hisselerini satın aldı

İstanbul

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla satın alımı duyuran Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Lig'in en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa kupalarına katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz."

Shelbourne'ün İrlanda Premier Lig'de 13 şampiyonluğu bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan Kastamonulu genç çiftçiyi tebrik etti
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Medyadaki provokatif içerikler nefret söylemini yayarak soykırımı teşvik ediyor
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 6. yılında Çorum'daki kabri başında anıldı
Adalet Bakanı Tunç'tan bürokratlara "Türkiye Yüzyılı'na özel proje" talimatı

Benzer haberler

Acun Ilıcalı, İrlanda ekibi Shelbourne'ün çoğunluk hisselerini satın aldı

Acun Ilıcalı, İrlanda ekibi Shelbourne'ün çoğunluk hisselerini satın aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet