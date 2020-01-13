Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sıtma teşhisiyle tedavi gören yeni transferleri Henry Onyekuru'yu ziyaret etti.
İstanbul
Sosyal medya hesabından Nijeryalı futbolcu ile fotoğrafını paylaşan Albayrak, "Her şey yolunda, çok iyi gördüm, umarım en kısa sürede iyileşecek." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Fransa temsilcisi Monaco'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Onyekuru, ülkesi Nijerya'da sıtma virüsüne maruz kalmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.