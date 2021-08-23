Dolar
8.43
Euro
9.91
Altın
1,804.72
ETH/USDT
3,287.00
BTC/USDT
49,110.00
BIST 100
1,459.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi.

Musa Samur   | 23.08.2021
A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı

Ankara

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.

Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda yarın 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de halkın büyük bölümü okullarda maske ve aşı zorunluluğunu destekliyor
Türkiye'de 18 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç Dairesi Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 190 milyonu geçti
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınında 3. dalgaya girildi

Benzer haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı

'Filenin Sultanları' Avrupa Şampiyonası'nda İsveç ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Hırvatistan'ı 3-2 yendi

'Filenin Sultanları' 2'de 2 yaptı

'Filenin Sultanları' 2'de 2 yaptı

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak
'Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğuna inancı tam

'Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğuna inancı tam