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Spor

7. Etnospor Forumu, Rusya'da düzenlenecek

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenecek "7. Etnospor Forumu", 19-20 Nisan'da Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirilecek.

Erkan Tiryaki  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
7. Etnospor Forumu, Rusya'da düzenlenecek

Ankara

Dünya Etnospor Konfederasyonundan yapılan açıklamada, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla düzenlenecek forumda dünyanın dört bir yanından geniş katılımcıların bir araya geleceği ve geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerinin ele alınacağı belirtildi.

Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi dört ilke etrafında insanlığa katkı sağlamayı hedefleyen Dünya Etnospor Konfederasyonunun forumuna Türkiye ve ev sahibi Rusya'nın dışında Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan'ın da yer aldığı 41 kurumsal üye temsilcisinin katılacağı aktarıldı. Forumda ayrıca 10'un üzerinde devlet bakanı, 75 ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor araştırmacılarının yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada, 7. Etnospor Forumu'nun açılış konuşmasını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın yapacağı ifade edildi. Forumun ilk oturumunun ise "Bakanlar Paneli" olacağı bildirildi.

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