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Spor

24. Kış Olimpiyat Oyunları seçmeleri Erzurum'da başladı

Çin'in başkenti Pekin kentinde gerçekleştirilecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayak branşında temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacıyla düzenlenen seçmeler Erzurum'da başladı.

Selami Küçükoğlu   | 27.12.2021
24. Kış Olimpiyat Oyunları seçmeleri Erzurum'da başladı Fotoğraf: Sagip Sezginer - AA

Erzurum

Türkiye Kayak Federasyonunca, kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta yer alan ve Avrupa'nın önde gelen slalom pistlerinin bulunduğu Konaklı Kayak Merkezi'nde, 5'i erkek, 3'ü kadın olmak üzere 8 milli kayakçının katıldığı seçmelerin ilk gününde büyük slalom yarışları yapıldı.

Bu yarışlarda en iyi dereceyi alan bir erkek ve bir kadın sporcu, Pekin'de şubat 2022'de gerçekleştirilecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayak branşında temsil edecek.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuların rahat ve eşit bir ortamda yarışması için bütün detayların düşünüldüğünü aktardı.

Kadınlar süper C pistinde yapılan yarışlarda kota alacak 2 sporcunun Pekin'e gideceğini hatırlatan Nuroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün büyük slalom yarışları yapılacak. Yarışmanın ikinci ayağında ise küçük slalom yarışları yapılacak ve kota alan iki sporcumuz Pekin'deki oyunlarda ülkemizi temsil edecek. Bunların içerisinden en iyilerinin seçileceği yarışların ardından sporcularımızın Pekin'de ülkemizi de en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok."

Konaklı'daki seçme yarışlarının ikinci ayağı ise yarın yapılacak.

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