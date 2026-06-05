ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Irak Milli Futbol Takımı, 40 yıllık aranın ardından turnuvada 2. kez boy gösterecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda I Grubu: Irak ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Irak Milli Futbol Takımı, 40 yıllık aranın ardından turnuvada 2. kez boy gösterecek.

Fransa, Senegal ve Norveç ile I Grubu'nda yer alan Irak'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Asya elemelerinin ikinci turunu altı maçta altı galibiyetle geçen Irak, üçüncü turun sonlarına doğru puan kayıpları nedeniyle doğrudan elemelere katılma şansını bir puanla kaçırdı.

Irak, dördüncü turda tek bir kota için üçlü bir mücadeleye girdi. Ekim 2025'te ev sahibi Suudi Arabistan ile golsüz berabere kaldıktan sonra, Endonezya'yı 1-0 yendi; bu sefer de gol averajıyla elemeleri geçemedi.

Beşinci turda Birleşik Arap Emirlikleri ile oynanan ve ikinci maçın uzatma dakikalarının 17. dakikasında Al Ammari'nin penaltıdan attığı gol, ülkenin play-off turnuvasındaki yerini garantiledi.

Dünya Kupası yolunda play-off finalinde karşılaştığı Bolivya'yı 2-1 yenen Irak, 1986'dan sonra turnuvaya geri döndü.

Irak, 40 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası sahnesine dönmeyi başardı.

Öne çıkan oyuncular

Irak milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası kadrosu Avrupa ve Asya liglerinde oynayan oyunculardan oluşuyor.

Irak, forvet pozisyonunda milli takımın en tecrübeli ve en golcü isimlerinden biri olan Al-Khor takımının oyuncusu Aymen Hussein ve İngiltere'de Luton Town forması giyen Ali Al-Hamadi ile gol arayacak.

Manchester United altyapısından yetişen ve Utrecht forması giyen takımın oyun kurucusu Zidane Iqbal'in de Irak'ın önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

Irak, FIFA dünya sıralamasında 57. basamakta yer alıyor.

Dünya Kupası geçmişi

Irak milli futbol takımı, 1986 yılında Meksika'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılarak büyük bir başarı elde etti.

B Grubu'nda mücadele eden Irak, grupta oynadığı 3 maçı da kaybederek 0 puanla sonuncu sırada yer aldı.

Turnuva boyunca 1 gol atan Irak, 4 gol yedi.

Katıldığı ilk Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenilen Irak, Belçika'ya da 2-1 mağlup oldu. Irak, 1986'daki turnuvanın ev sahibi olan Meksika'ya ise 1-0 mağlup oldu.

Irak'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1986 - Grup aşaması

Kadrosu

Irak milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda yer alacak oyuncuları şöyle:

Kaleci: Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta)

Defans: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashem (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Ahmed Yahya (Al-Shorta), Zaid Ismail (Al-Talaba), Frans Putros (Port), Mustafa Saadoon (Al-Shorta)

Orta saha: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (AGF Aarhus), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg 08), Ibrahim Bayesh (Al-Riyadh), Ahmed Qasim (Elfsborg), Youssef Amyn (Eintracht Braunschweig), Marko Farji (Stromsgodset)

Forvet: Ali Jasim (Como), Ali Al-Hamadi (Ipswich Town), Ali Yousef (Al-Shorta), Aymen Hussein (Al-Khor), Mohanad Ali (Al-Shorta)

Maç takvimi

Irak'ın 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

17 Haziran Çarşamba:

Irak-Norveç (Boston Stadı-TSİ 01.00)

23 Haziran Salı:

Fransa-Irak (Philadelphia Stadı-TSİ 00.00)

26 Haziran Cuma:

Senegal-Irak (Toronto Stadı-TSİ 22.00)