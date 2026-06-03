2026 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu: Ekvador

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda katılacak Ekvador, turnuvada ikinci kez gruplardan çıkmaya çalışacak.
Bozhan Memiş
03 Haziran 2026•Güncelleme: 03 Haziran 2026
İstanbul
Almanya, Fildişi Sahili ve Curaçao ile E Grubu'nda yer alan Ekvador'un kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
Kupaya katılma mücadelesi
Arjantinli teknik adam Sebastian Beccacece'nin çalıştırdığı Ekvador, Güney Amerika Elemeleri'ni ikinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Elemelerde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Ekvador Milli Takımı, 32 puan topladı. Byron Castillo'nun doğum belgelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası sebebiyle CAS tarafından 3 puan silme cezasına çarptırılan Ekvador, 29 puanla elemeleri ikinci sırada tamamlamayı başardı. Rakip fileleri 14 kez havalandıran Ekvador, kalesinde ise 5 gol görürken, Güney Amerika Elemeleri'nde en az gol yiyen takım oldu.
Ekvador'un eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Arjantin-Ekvador: 1-0
Ekvador-Uruguay: 2-1
Bolivya-Ekvador: 1-2
Ekvador-Kolombiya: 0-0
Venezuela-Ekvador: 0-0
Ekvador-Şili: 1-0
Brezilya-Ekvador: 1-0
Ekvador-Peru: 1-0
Ekvador-Paraguay: 0-0
Uruguay-Ekvador: 0-0
Ekvador-Bolivya: 4-0
Kolombiya-Ekvador: 0-1
Ekvador-Venezuela: 2-1
Şili-Ekvador: 0-0
Ekvador-Brezilya: 0-0
Peru-Ekvador: 0-0
Paraguay-Ekvador: 0-0
Ekvador-Arjantin: 1-0
Puan durumu:
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
Av
P
Arjantin
18
12
2
4
31
10
21
38
Ekvador
18
8
8
2
14
5
9
29
Kolombiya
18
7
7
4
28
18
10
28
Uruguay
18
7
7
4
22
12
10
28
Brezilya
18
8
4
6
24
17
7
28
Paraguay
18
7
7
4
14
10
4
28
Bolivya
18
6
2
10
17
35
-18
20
Venezuela
18
4
6
8
18
28
-10
18
Peru
18
2
6
10
6
21
-15
12
Şili
18
2
5
11
9
27
-18
11
NOT: Ekvador'un 3 puanı silinmiştir
Öne çıkan oyuncuları
Önceki turnuvalarda Antonio Valencia, Ivan Hurtado ve Ulises de la Cruz gibi isimlerin forma giydiği Ekvador'un 2026 FIFA Dünya Kupası'nda en önemli kozlarından biri Chelsea'li oyuncu Maises Caicedo olacak.
Bu futbolcunun yanı sıra savunmada forma giyen Paris Saint-Germain'li Willian Pacho, Arsenal'li oyuncu Piero Hincapie ve Club Brugge'da oynayan Joel Ordonez takımın etkili isimleri olarak görülüyor.
Dünya Kupası geçmişi
Ekvador Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda 4 kez mücadele etti.
Turnuvada 2002, 2014 ve 2022'de gruptan çıkamayan Güney Amerika temsilcisi, 2006'da ise son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.
Organizasyon tarihinde toplam 13 maç yapan Ekvador, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 14 gol gördü.