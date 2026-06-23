2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 4 maçla devam edecek

Fatih Erel
23 Haziran 2026•Güncelleme: 23 Haziran 2026
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu'nda Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, B Grubu'nda ise Bosna-Hersek ile Katar karşılaşacak.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
L Grubu:
02.00 Panama - Hırvatistan (Toronto Stadı)
K Grubu:
05.00 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Guadalajara Stadı)
B Grubu:
22.00 İsviçre - Kanada (BC Place Vancouver Stadı)
22.00 Bosna-Hersek - Katar (Seattle Stadı)