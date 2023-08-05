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Spor

2023 Paralimpik Avrupa Şampiyonaları başladı

2023 Paralimpik Avrupa Şampiyonaları, Hollanda'da başladı.

Musa Samur  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
2023 Paralimpik Avrupa Şampiyonaları başladı

Ankara

Rotterdam kentinde 21 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek organizasyonda 88 milli sporcu 8 branşta madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonalarda yer alacak milli sporcular ve branşları şöyle:

Atıcılık:

Cevat Karagöl, Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz, Tayyar Sinankulu, Çağla Baş, Hakan Çevik, Suzan Çevik, Erhan Coşkuner ve Savaş Üstün.

Judo:

Nazan Akın Güneş, Ecem Çavdar Taşın, Merve Uslu, İbrahim Bölükbaşı, Yasin Cimciler, Zeynep Çelik, Recep Çiftci, Onur Taştan, Gökhan Biçer, Döndü Yeşilkurt, Gökçe Yavuz, Kadir Kılıç ve Hidayet Sevinç.

Tekvando:

Ali Can Özcan, Mahmut Bozteke, Fatih Çelik, Oktay Atalay, Mehmet Sami Saraç, Nurcihan Ekinci, Meryem Betül Çavdar, Gamze Gürdal, Seçil Er, Lütfiye Özdağ, Emre Bulgur, Yusuf Yünaçtı, Büşra Emire.

Okçuluk:

Yavuz Papağan, Sadık Savaş, Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül, Erdoğan Aygan, Murat Turan, Öznur Cüre Girdi, Sevgi Yorulmaz, Yiğit Caner Aydın, Bahattin Hekimoğlu, Nil Mısır.

Basketbol:

Begüm Pusat, Serra Uzun, Rabia Akyürek, Meryem Tan, Mine Ercan, Büşra Kaygın, Ecem Nur Adıgüzel, Naciye Çakır, Zümeyran Polat, Hanımzer Melet, Havva Selvihan Uzun.

Fikri Gündoğdu, İsmail Ar, Bulut Atabay, Baran Oğuz, İbrahim Yavuz, Rıdvan Aksoy, Ferit Gümüş, Zafer Gültekin, Ahmet Efetürk, Enes Bulut, Hüseyin Avni Dalman, Mücahit Günaydın.

Tenis:

Uğur Altınel, Ahmet Kaplan.

Boccia:

Öner Bozbıyık, Havva Alyurt, Yahya Gürbüzer.

Badminton:

Emine Seçkin, Ebru Gökşen, İlker Tuzcu, Burak Bay, Halime Yıldız, Tuğçe Çelik, Zehra Bağlar Bıyık, Mustafa Tuğra Nur, Narin Uluç, Fuat Soruklu, Şükrü Gül, Ali Altıparmak.

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