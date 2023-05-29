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Spor

2023 Dragon Dünya Şampiyonası başladı

Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Ali Ballı, Zehra Tekeci  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
2023 Dragon Dünya Şampiyonası başladı

Muğla

Türkiye Yelken Federasyonu, Uluslararası Dragon Birliği, Türk Dragon Birliği ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen yarışlarda 24 ekip, büyük kupa için yelken açtı.

İki yılda bir farklı ülkede düzenlenen ve bu yıl Bodrum'da gerçekleştirilen şampiyonada yelkenciler için start, Bodrum açıklarında Uluslararası Dragon Birliği Başkanı Martin Payne tarafından verildi. Arar Petrol A.Ş'nin ana sponsoru olduğu şampiyona 2 Haziran'da sona erecek.

Şampiyonaya Türkiye başta olmak üzere İsviçre, Portekiz, İngiltere, Macaristan, Avustralya, Belçika'dan sporcular katılıyor Organizasyonda toplam 8 Türk ekibi ve 30 Türk yelkenci mücadele veriyor.

Dünyanın en iyi yelkencilerinin "dragon" türü tekneleriyle mücadele ettikleri yarışmaya, İngiltere adına Kraliçe II. Elizabeth'in Edinburgh Dükü Prens Philip'e düğün hediyesi olan Bluebottle adlı ikonik tekne de katılıyor.


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