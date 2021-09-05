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Spor

2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Kocaeli'de 30 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın hız kategorisi koşuldu.

Tahir Turan Eroğlu   | 05.09.2021
2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de başladı Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu - Anadolu Ajansı

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Cumhuriyet Parkı'ndan start alan sporcular, yarışma bölgesinde yönlerini belirleyerek, harita yardımıyla Kültür Tepesi etabında belirtilen hedeflere sırasıyla en kısa sürede ulaşmanın mücadelesini verdi.

Şampiyonaya katılan 114 kadın ve 137 erkek sporcu, hız kategorisinde Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi, Atatürk ve Redif Müzesi ile tarihi köşk ve yalılar bulunan Kapanca Sokak gibi yapılar arasında yönünü bulmaya çalıştı.

Hız kategorisinde erkeklerde İtalya'dan Francesco Mariani birinci, Finlandiya'dan Touko Seppa ikinci, İsviçre'den ise Axel Elmblad üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Danimarka'dan Malin Agervig Kristiansson dünya şampiyonu oldu, İsviçre'den Hanna Lundberg ikinciliği, Fransa'dan Cecile Calandry üçüncülüğü elde etti. 

Dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle ödül ve madalyaları takdim edildi.

Şampiyona, yarın yapılacak orta mesafe koşularıyla devam edecek.

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