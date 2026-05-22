2 Hint dağcı Everest Dağı'ndan iniş sırasında hayatını kaybetti

Nepal Turizm Bakanlığına bağlı Everest Üs Kampı Koordinatörü Khim Lal Gautam, yaptığı açıklamada, "Pioneer Adventures" adlı gruba mensup 2 dağcının, Everest'e başarılı bir tırmanış gerçekleştirdiğini, iniş esnasında ise bayıldığını aktardı.

Gautam, söz konusu 2 Hint dağcının daha sonra yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Pioneer Adventures Direktörü Nivesh Karki de yaptığı açıklamada, ölen dağcıların adının Arun Kumar ve Sandip Are olduğunu kaydetti.