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Spor

17 yaşında 41. madalyasını kazandı

Uluslararası Ukrayna Açık G1 Tekvando Turnuvası erkekler +78 kiloda zirveye çıkan 17 yaşındaki milli sporcu Melih Yılmaz, kariyerinde 41. madalyayı elde etti.

Recep Bilek   | 22.04.2019
17 yaşında 41. madalyasını kazandı

Samsun

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 2016 yılında düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak adından söz ettiren 17 yaşındaki milli sporcu Melih Yılmaz, yurt içinde de birçok turnuvada dereceye girdi ve toplamda 40 madalya kazandı.

Her geçen yıl başarılarına yenisini ekleyen milli sporcu, 12-14 Nisan'da 39 ülkeden sporcuların mücadele ettiği Uluslararası Ukrayna Açık G1 Tekvando Turnuvası'nda erkekler +78 kiloda 41. madalyasına ulaştı.

"Benim için en büyük gurur Türk bayrağımızın göndere çekilmesi"

Samsun Polis Gücü Spor Kulübünün sporcusu Melih Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya 8 yaşında başladığını belirtti.

Dokuz yıldır tekvando yaptığını söyleyen genç sporcu, "Bu spora babamın tavsiyesi üzerine başladım. Severek yapıyorum. Kariyerimde 41. madalyamı aldım, 41 kere maşallah." diye konuştu.

Kharkov kentindeki turnuvada Samsun Polis Gücü Spor Kulübünden 9 sporcunun mücadele ettiğini aktaran Melih Yılmaz, "Burada altın madalya kazandık. Hanemize tekrar puan kazandırdık. Hedefimiz 2024 Olimpiyatları. Türk bayrağımızı göndere çektirdik. Kesinlikle benim için en büyük gurur bu. Orada 39 ülkenin karşısında Türk bayrağımızın birinci olarak en yüksekte olması benim için paha biçilemez bir görüntüydü." değerlendirmesinde bulundu.

Yoğun bir çalışma programı uyguladığını vurgulayan Melih Yılmaz, ekim ayındaki Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını ve bu organizasyonda da güzel bir derece hedeflediğini dile getirdi.

Melih Yılmaz'ın antrenörü Sebahattin Yaşar ise "Melih'in Ukrayna'da Türk bayrağını göndere çektirmesinden gurur duyduk. Melih'in ileride olimpiyatlara katılacağına ve aynı performansı orada da göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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