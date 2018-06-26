Arap aydın ve siyasiler Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı

Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Platformu'na üye 100'den fazla Arap aydın ve siyasetçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısını tebrik etti.

ANKARA

Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ndeki başarısı tebrik edildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şunlar kaydedildi:

"Bünyesinde uzmanları, entelektüelleri, siyasetçileri, hukukçuları, alimleri, medya mensuplarını ve ekonomistleri bulunduran Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Platformu, sizlere övgülerin en güzelini sunar, yol gösterici demokrasi deneyiminizle gurur duyar; gelecek beş yıllık dönem için Cumhurbaşkanlığına tarihi bir başarıyla seçilmenizi tebrik eder; sizlerin şahsınızda Adalet ve Kalkınma Partisini, Cumhur İttifakı'nı ve başarılı demokrasi deneyiminizi, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinizi kutlarız."

Türkiye’de yönetimin barışsal prensibe dayalı olarak kök salması, adalet prensibinin güçlenmesi, Türkiye’nin bugünü ve geleceğine yönelik kalkınma temellerinin pekişmesi temenni edilen açıklamada, "Türkiye’nin bu başarıları, tüm insanlığın gelişmesine ve kalkınmasına öncülük edecek örnek bir model teşkil etmektedir. Türkiye’de yaşanan bu süreç en üst şeffaflık kriterleriyle uyumlu bir şekilde bölgesel ve uluslararası düzeyde tüm halkların dikkatini cezp etmektedir." görüşüne yer verildi.

"Türkiye için daha fazla istikrar, kalkınma ve ilerleme temenni ediyoruz"

Açıklamada, "Türk halkı, omzuna yüklenen tarihsel sorumluluğun bilincinde olduğunu bir kez daha ortaya koyarak uygar yöntemlerle temsilcisini seçme rolünü yerine getirmiş; yeni siyasal sisteminin inşasına katkıda bulunmuş; yaşanan dönüşüm süreci boyunca karşılaştığı dev sorunlara rağmen anayasanın öngördüğü ve garanti ettiği vatandaşlık ve kurumlar devletinin tesisini başarmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'ın yeni başkanlık dönemi ve Meclisteki çoğunluğu sağlama başarısının ardından, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişinin de kutlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphesiz bu geçiş, değerli halkınızın iradesini ortaya koyan demokrasi deneyiminizi daha da sağlamlaştıracak, yeni fırsatlar ve olanaklar doğuracaktır. Aynı şekilde Türkiye’nin etrafında birçok ülkede yaşanan savaş ateşinden kaçarak ülkenize sığınan milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmanızdan ötürü Cumhurbaşkanı olarak sizleri, hükümetinizi, sivil toplum kuruluşlarınızı tebrik ederiz. Türkiye Cumhuriyeti için daha fazla güvenlik, istikrar, kalkınma ve ilerleme temenni ediyoruz."

Açıklamaya, aralarında, Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El-Haşimi, Suriye'nin eski Devlet Bakanı Esad Mustafa, Moritanya Abdullah ben Yasin Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasen el Dedo, Tunus'un 2011 devrimi sonrası ilk Başbakanı Hammadi el Cibali gibi isimlerin de bulunduğu 100'den fazla Arap aydın ve siyasetçi imza attı

Muhabir: Dildar Baykan