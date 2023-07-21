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Teknoloji, Savunma sanayisi

Türk tankları VOLKAN ile vuracak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin karadaki önemli ateş unsuru olan ana muharebe tankları, ASELSAN'ın yerli ve milli atış kontrol sistemi VOLKAN ile donatıldı.

Göksel Yıldırım  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Türk tankları VOLKAN ile vuracak

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023), haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle paylaşacak.

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelere ait tankları güncel gelişmeler doğrultusunda donatıp etkinliğini artıran ASELSAN, fuar kapsamında VOLKAN Atış Kontrol Sistemi'ni de tanıtacak.

Son kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen VOLKAN Atış Kontrol Sistemi'nin kalifikasyon testleri başarıyla tamamlanarak, ALTAY, M60T ve Leopard2A4 tanklarına entegre edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde geliştirilen VOLKAN Atış Kontrol Sistemi ile Türk ordusunun söz konusu tankları, muharebe koşullarında en üst seviye atış kabiliyetine sahip oldu. VOLKAN Atış Kontrol Sistemi, güncellenmiş sistem mimarisi, etkin gece ve gündüz görüş, yüksek ilk atımda vuruş ihtimali, yeni nesil kullanıcı ara yüzü ve zorlu muharebe, arazi ve hava koşullarında durağan ya da hareketli atış kontrol fonksiyonlarının icra edilmesi yeteneklerini tanklara kazandırdı.

Millileştirilen tank atış kontrol sistemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin dışa bağımlılığı ortadan kaldırıldı. Sisteme eklenen bütünleşik tank içi eğitim altyapısı sayesinde mürettebatın operasyonel yetkinliği de en üst seviyeye taşındı.

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