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Teknoloji, Savunma sanayisi

Türk güvenlik robotları ABD'de vitrine çıktı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen gözetleme ve bomba imha robotları, Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde düzenlenen XPONENTIA 2024 fuarında tanıtıldı.

Göksel Yıldırım  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Türk güvenlik robotları ABD'de vitrine çıktı

Ankara

Türkiye'nin ilk bomba imha robotu tasarım ve üretimine imza atan, bu alandaki dışa bağımlılığı sonlandıran Elektroland Defence, San Diego Kongre Merkezi'ndeki fuarda, Atılabilir Mini Keşif Gözetleme Robotu ACROB ile TMR-I Khan Bomba İmha Robotu'nu sergiledi.

ACROB, Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı kuvvet ve birimlerinde etkin şekilde görev yapıyor. Firmaya en fazla ihracat geliri sağlayan ürün olma özelliği taşıyan ACROB, çeşitli ülke orduları tarafından kullanılıyor.

TMR-I KHAN Bomba İmha Robotu ise kendi sınıfında ihracat ürünü olarak konumlandırıldı. KHAN'ın Türk güvenlik birimleri için üretilen versiyonları Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet birimleri bünyesinde başarıyla görev yapıyor.

Fuarda ayrıca İnsansız Kara Aracı BOĞAÇ ve HANÇER ile firmanın diğer bomba imha robotları katalog üzerinden tanıtılıyor.

Elektroland Defence Genel Müdürü Ferhat Uğur, konuya ilişkin değerlendirmesinde, fuardaki ziyaretçi ilgisinden memnun olduklarını, yeni ihracat başarılarına imza atmak için çalıştıklarını ifade etti.

Envanterdeki araçlarının uzun süredir başarıyla görev yaptığına işaret eden Uğur, şu bilgileri verdi:

"Bunların yanında Orta Sınıf İnsansız Kara Aracımız Hançer'i de Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettik. HANÇER şu anda kullanılıyor. Bir diğer Orta Sınıf İnsansız Kara Aracımız ki henüz envantere girmediği halde efsane oldu; Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşmesini imzaladık. Yakında BOĞAÇ'ı da teslim edeceğiz. Bu ürünleri güvenlik güçlerimizin geri beslemeleri ışığında, onların ihtiyaçları doğrultusunda, onlarla birlikte geliştiriyoruz. Yeni bir insansız kara aracı tasarımımız var, BOZKURT. Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeleri barındıracak bünyesinde. Türk güvenlik birimlerine bu ürünleri teslim ettikçe tıpkı İHA'ların konsepti değiştirdiği gibi harekat/muharebe konseptleri de değişecektir."

İhracatta da iddialı olduklarını ve çok sayıda dost/müttefik ülkeye ürünlerini ulaştırdıklarını belirten Uğur, şunları kaydetti:

"16'yı buldu ihracat yaptığımız ülke sayısı. Bu sayıyı önce 20'li daha sonra 50 ve 100'lü rakamlara ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için de tanıtım gerekiyor. Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki fuarların büyük bölümüne katılıyoruz. Burada ihracatta çok iddialı olduğumuz iki ürünü fiziki olarak, diğer ürünlerimizi ise katalog üzerinden tanıtıyoruz. Standımızı ziyaret edenler ürünlerimize büyük ilgi gösteriyor. ACROB halihazırda en fazla ihracat geliri elde ettiğimiz ürün. Görenler zaten önce şekline sempati duyuyor ardından yeteneklerini öğrenince bu ilgi artıyor. Bir de Türk Silahlı Kuvvetleri ile farklı dünya ordularında görev yaptığını duyunca bu ilgi katlanarak artıyor. En büyük referansımız Türk Silahlı Kuvvetleri gibi dünyanın en aktif, güçlü ordularından birinin ürünlerimizi tercih etmesi. Bu husus önümüzü hayli açıyor ve böyle bir orduya sahip olmaktan, böyle bir ordunun harekat ihtiyaçlarına kendi uzmanlığımız kapsamında cevap verebilmekten büyük gurur duyuyoruz."

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