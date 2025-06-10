Dolar
39.23
Euro
44.88
Altın
3,334.09
ETH/USDT
2,772.00
BTC/USDT
109,540.00
BIST 100
9,630.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

STM, milli savunma teknolojilerini Endonezya'da sergileyecek

STM, milli imkanlarla geliştirdiği askeri deniz platformlarını ve taktik mini İHA sistemlerini, Endonezya'da düzenlenecek INDO Defence 2025 fuarında tanıtacak.

Tolga Yanık  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
STM, milli savunma teknolojilerini Endonezya'da sergileyecek

İstanbul

STM'den yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Asya'nın en büyük savunma sanayi fuarlarından INDO Defence 2025, 11-14 Haziran'da Endonezya'nın Cakarta şehrinde gerçekleştirilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli ve yenilikçi sistemleriyle Türk savunma sanayisinde önemli ihracat başarılarına imza atan STM, fuarda askeri deniz platformları ve taktik mini İHA sistemleriyle yer alacak.

Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere Ukrayna, Pakistan, Portekiz ve Malezya donanmaları için su üstü ve su altı platformları inşa eden STM, 6 deniz projesini Endonezya'da sergileyecek.

Milli imkanlarla geliştirilen ve deniz testleri başarıyla devam eden Türkiye'nin milli insansız otonom sualtı aracı STM NETA ve Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı STM500 fuarda yerini alacak.

STM, fuarda CG-78 adını verdiği sahil güvenlik gemisini ilk kez tanıtacak

Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine gerçekleştirdiği ilk ve tek korvet ihracatı olan Malezya Korveti (LMS Batch-2), Türkiye'nin milli fırkateyni projesi İstif sınıfı (TCG İSTANBUL), Pakistan denizde ikmal tankeri ve STM MPAC hücumbot fuarda sergilenecek.

Sahil güvenlik gemileri üzerine tasarım çalışmalarına imza atan STM, bu fuarda CG-78 adını verdiği sahil güvenlik gemisini de ilk kez tanıtacak.

Taktik mini İHA'da Türkiye'de ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU'yu antipersonel ve zırh delici mühimmat başlığı ile fuar katılımcılarının beğenisine sunacak.

STM, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine giren, terörle mücadele aktif olarak kullanılan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA'yı da fuarda sergileyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un 4 ilçesinde yarın 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacak
Kurban Bayramı tatilindeki doluluk Egeli turizmciyi sevindirdi
Gurbetçilerin izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelişleri devam ediyor
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Türkiye Diyanet Vakfı, 37 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

Benzer haberler

STM, milli savunma teknolojilerini Endonezya'da sergileyecek

STM, milli savunma teknolojilerini Endonezya'da sergileyecek

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Genç çift seyahatle başlayan karavan tutkularını üretime taşıdı

Endonezya'da taş ocağının çökmesi sonucu 14 kişi öldü

Endonezya'da taş ocağının çökmesi sonucu 14 kişi öldü
Endonezya, genç nüfus oranını korumak istiyor

Endonezya, genç nüfus oranını korumak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet