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Teknoloji, Savunma sanayisi

Modüler Zırhlı Kule, Türk ordusunun hizmetinde

ROKETSAN tarafından geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımı ile Türk ordusunun hizmetine girdi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Modüler Zırhlı Kule, Türk ordusunun hizmetinde Kaynak: Roketsan

Ankara

Şirketin, Twitter hesabından, Modüler Zırhlı Kule'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Modüler Zırhlı Kule'nin görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde."

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