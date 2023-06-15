Modüler Zırhlı Kule, Türk ordusunun hizmetinde
ROKETSAN tarafından geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımı ile Türk ordusunun hizmetine girdi.
Ankara
Şirketin, Twitter hesabından, Modüler Zırhlı Kule'ye ilişkin açıklama yapıldı.
Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye, Modüler Zırhlı Kule yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde. 🛡️🇹🇷#Roketsan🚀#ModülerZırhlıKule pic.twitter.com/OiPA6s2qEg— Roketsan (@roketsan) June 15, 2023
Modüler Zırhlı Kule'nin görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.