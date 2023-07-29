Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,876.00
BTC/USDT
29,331.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun temmuz ayı olağan toplantısında konuşuyor
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Mini İHA'lar her koşulda tam performansla uçacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde gerçekleştirilen entegrasyonla mini insansız hava araçları (İHA), zorlu koşullarda performans kaybı olmadan görev yapacak.

Göksel Yıldırım  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Mini İHA'lar her koşulda tam performansla uçacak Fotoğraf: Göksel Yıldırım/AA

İstanbul

Mini İHA üreticisi Zyrone Dynamics ve ileri malzeme teknolojileri üreticisi Ahlatcı Holding bünyesindeki Nanografi, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2 firma, mini İHA'ların görev süresine olumlu katkı sağlayacak işbirliğine imza attı.

Nanografi tarafından havacılık standartlarına uygun olarak geliştirilen batarya ısıtıcısı, Zyrone Dynamics tarafından hava araçlarına başarıyla entegre edildi. Bu sayede mini İHA'lar yüksek irtifalarda, düşük sıcaklıklarda performans kaybı olmadan görev yapabilecek.

Batarya ısıtıcısı entegre edilen mini İHA'lar, gelecek ay Himalayalar'da düşük sıcaklıkta gerçekleşecek test uçuşlarında ilk saha denemelerinden geçecek.

Çeşitli batarya teknolojileri düşük sıcaklıklarda performans kaybına uğruyor. Bu da insansız hava platformlarında görev sürelerini olumsuz etkiliyor. Nanografi tarafından geliştirilen batarya ısıtıcısı ekipman, bu olumsuzluğun önüne geçerek batarya performansını stabil tutuyor ve daha uzun batarya ömrü sunuyor.

Zyrone Dynamics'in AR-GE süreçlerinde başarıyla test ettiği yerli batarya ısıtıcısı, İHA'ların etkin performans kabiliyetlerini artıracak. Hava araçlarında kullanılacak sistemin, operasyonel kabiliyetleri de artırması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ağır hasarlı 10 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
Milli sporcuların sözleşmeli öğretmen olarak atanmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Hulusi Akar: Kutsal kitaplara yönelik provokasyonlar, çağ dışı ve alçak saldırılardır
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Yumaklı: Sene başından bu yana 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü

Benzer haberler

Mini İHA'lar her koşulda tam performansla uçacak

Mini İHA'lar her koşulda tam performansla uçacak

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sanayimizde yerli ve millilik oranı yüzde 83'lere geldi

KoçSavunma'nın gelişmiş mayın teknolojisi MALAMAN, IDEF'23'te yerini aldı

Roketsan, IDEF'23'ü yeni iş birlikleriyle tamamladı

Roketsan, IDEF'23'ü yeni iş birlikleriyle tamamladı
Türkiye'nin akıllı deniz dip mayını seri üretime hazır

Türkiye'nin akıllı deniz dip mayını seri üretime hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde çığır açan yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde çığır açan yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet